تربية الرصافة الثانية.. التعاقد مع 2500 متقدم بصفة "عقد"

وقال مدير تربية الثانية حسن الكعبي، إن المتقدمين للتعيين سبق أن قدموا قبل عام تقريبا عبر الموقع الإلكتروني من أجل سد الشواغر في المدارس وتحديدا في التخصصات العلمية.وأوضح أن الإشرافية ومدراء شرق والمدائن وقسم الملاك في المديرية، عاكفون على توزيع المتعاقدين الذين تمت المصادقة عليهم بين المدارس خاصة في مناطق أطراف .وأشار إلى أن المديرية أحالت ثلاثة آلاف من الملاكات التربوية على التقاعد هذا العام، مما أوجد شواغر في تخصصات مهمة، وبالتالي ستسهم الدرجات المستحدثة في سد حاجة بعض المدارس، لأن عدد المتقاعدين في تزايد.وأضاف الكعبي أن الأسبوع المقبل سيشهد التعاقد مع المتقدمين ممن تم اختيارهم وفقا للمعايير والضوابط التي تم اعتمادها أثناء التقديم الإلكتروني، منوها بأن عدد المتقدمين الكلي تجاوز 92 ألفا و500 متقدم من مختلف التخصصات، بحسب صحيفة الصباح الرسمية.