اللجنة العليا للتعداد السكاني: يمنع دخول أي عنصر أمني داخل المنازل خلال التعداد

نيوز – محلي

أعلنت اللجنة العليا للتعداد السكاني، اليوم الثلاثاء، عن منع دخول أي عنصر أمني داخل المنازل خلال إجراء التعداد.

وقال الخالدي في بيان ورد لـ نيوز، ان "على المواطنين التام مع وفرق العد اثناء بدء إجراء التعداد السكاني في العراق". وأضاف انه "يمنع دخول أي عنصر أمني داخل المنازل خلال إجراء التعداد".

