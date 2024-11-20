النزاهة تسترد مداناً بقضايا فساد من مصر.. من هو؟

وأفادت الهيئة في بيان ورد للسومرية نيوز، بتمكُّنها من استرداد المدان (قاسم ليث رشيد) المطلوب إلى وهيئة النزاهة من السلطات المعنيَّة في جمهوريَّـة مصر العربيَّـة، إذ سبق للهيئة أن نظَّمت ملفّ استردادٍ بحقِّهِ وعلى وفق المادة (331) من قانون العقوبات.ولفتت إلى إرسالها النشرات وأوامر القبض الصادرة بحقِّ المدان إلى رئاسة الادِّعاء العامِّ الذي أرسلها بدوره إلى مديريَّة العربيَّة والدوليَّة التي أصدرت (نشرةً حمراء وإذاعة بحثٍ) بحقِّه، حيث تمَّ القبض عليه في الأراضي المصريَّـة وتسليمه إلى الجهة الطالبة له (السلطات العراقيَّة)، مُنوّهةً بالتعاون والتنسيق العاليَين مع مُديريَّة العربيَّة والدوليَّة في وزارة الداخليَّة.