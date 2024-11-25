لجنة الأمر الديواني "24487" تعقد اجتماعها الأول

وذكر المكتب الإعلامي لمستشار القومي في بيان ورد لـ نيوز، ان "لجنة الأمر الديواني رقم (24487) عقدت اجتماعها والتي يشرف عليها رئيس مجلس الوزراء، بحضور وزير التربية إبراهيم النامس ووكلاء وزارة التربية والتعليم العالي والبحث العلمي".وجرى خلال الاجتماع مناقشة المخطط لها لعقد مؤتمر الإرشاد ضمن خطة إحياء الإرشاد النفسي في التعليم العالي والإرشاد التربوي في وزارة التربية، لأهميته وانعكاسه على الأجيال والمجتمع عموما والعمل على تطويره في كافة المؤسسات والجامعات، وفقا للبيان.