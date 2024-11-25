تفاصيل الحكم القضائي الجديد على "أم اللول" (وثيقة)

وجاء في الوثيقة:"تشكلت الجنائية المركزية بتاريخ ٢٠٢٤/١١/٢٥ برئاسة القاضي احمد محمد خلف وعضوية القاضيين السيدين خالد حكيم لطيف وفراس حميد المأذونين بالقضاء باسم وأصدرت قرارها الآتي:المجرمة / هديل خالد عبد رشيد / وكلاتها المحامون شيرين جاسم وهيثم صالح ورياض كريم وحسن وطارق عبد الأمير.. الحكم على المجرمة هديل خالد عبد رشيد بالسجن لمدة ست سنوات وفق أحكام المادة ۲۸ اولا من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم ٥٠ لسنة ۲۰۱۷ وبدلالة المواد 47 و 48 و 15 من قانون العقوبات وبغرامة مالية مقدارها عشرة ملايين دينار وعند عدم الدفع حبسها حيا بسيطا لمدة ستة أشهر تنفذ بالتعاقب مع العقوبة الأصلية واحتساب موقوفيتها للفترة من٢٠٢٤/٧/٢٨ ولغاية ٢٠٢٤/١١/٢٤ ، عن جريمة الاتجار بالمخدرات .تأييد حجز الأموال المنقولة والغير منقولة للمحكوم اعلاء الصادر بحقه في مرحلة التحقيق.. صدر الحكم بالاتفاق استنادا لأحكام المادة ۱۱۸۲ الأصولية حضوريا قابلاً للتمييز والتمييز الوجوبي وأفهم علنا في ٢٠٢٤/١١/٢٥ .