زوجته "حلا" وعاش في قطر.. من هو صهر صدام حسين الذي اثار الجدل مؤخراً؟

وتطرق السلطان في حواره مع جريدة "الشرق الأوسط" إلى كواليس سنوات حكم صدام حسين الأخيرة، فضلا عن فترة محاكمته وصولا إلى إعدامه، لافتا إلى أنه رأى الرئيس الأسبق مرتين خلال فترة محاكمته.وتحدت صهر صدام حسين، عن زوجته خلال فترة سجنه، وزعم: "كان ثابتا وصامدًا.. نعرف شخصية الرئيس صدام في .. كان شجاعًا ولا تزيله العواصف".وروى صهر صدام حسين تفاصيل يوم إعدام صدام حسين، حيث كان في السجن رفقة عدد من قيادات النظام السابق.وأضاف مهر صدام حسين، أن الأخير كان يتوقع أن يتم إعدامه، لافتا إلى أن كل من دخلوا السجن خلال هذه الفترة كانوا يتوقعون الأمر نفسه، كما تحدث عن محاولة اغتيال صدام حسين في الدجيل، حيث كان برفقته في ذلك الوقت، لامنا إلى أن موكب الرئيس تعرض لإطلاق نار من البساتين في المنطقة خلال زيارته للبلدة.*جمال مصطفى السلطان هو زوج حلا ابنة الرئيس البائد صدام حسين.*من مواليد عام 1964 في تكريت.*عمل ضابطًا في قبل أن يتم تعيينه في الحرس الشخصي لصدام حسين.*جرى اختياره سكرتيرا ثانيا ثم نائبا لصدام حسين لشؤون العشائر العراقية.*أدرجته الولايات المتحدة ضمن قائمة العراقيين المطلوبين لدى أميركا.*تم إلقاء القبض عليه في إبريل عام 2003 عقب الغزو الأميركي للعراق.*في العام 2017 كان من بين الشخصيات التي أصدر البرلمان قرارًا بمصادرة أموالهم مع عشرات الشخصيات القريبة من الرئيس الأسبق.*أطلق سراحه في العام 2021 من سجن الحوت بمنطقة الناصرية، ليخرج بعدها ويعيش في دولة قطر برفقة زوجته حلا.