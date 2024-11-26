نيوز – محليات



أصدر العراقي، اليوم الثلاثاء، حكما بالحبس لمدة سنة على المدعوين "كوكي" و"حسن الأمريكي" بتهمة المحتوى الهابط.



وذكر مصدر قضائي للسومرية نيوز، انه بعد إجراءات المحتوى الهابط، أصدر حكما بالحبس لمدة سنة على المدعوين "كوكي" و"حسن الأمريكي" بتهمة المحتوى الهابط. واشتهر كوكي بوضع وشوم على جسده لشخصيات ذكور يتحدث عن وجود علاقة حب تربطه معهم، وابرزهم حسن الأمريكي.