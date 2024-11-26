بابل تحدد تسعيرة المولدات لشهر كانون الأول

وقال في بيان ورد لـ نيوز، ان "آلية تشغيل المولدات الاهلية لشهر كانون حسب قرار مجلس محافظة في جلسته ال٢٩ المنعقدة بتاريخ ٢٦-١١-٢٠٢٤، تكون تسعيرة المولدات الاهلية لشهر كانون كالتالي:• سعر الامبير للخط الاعتيادي ٣٠٠٠ الاف دينار فقط وبواقع تشغيل ٤ ساعات فعلية من ١٢ ظهرا الى ١٢ ليلا بالتناوب مع الوطنية.• سعر الامبير للخط التجاري ٦٠٠٠ الاف دينار بواقع تشغيل من الساعة ٨ صباحا الى ٨ مساءا بالتناوب مع الوطنية.• سعر الامبير للخط ٧٠٠٠ الاف دينار فقط بواقع تشغيل ٢٤ ساعة".