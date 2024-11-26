حادث سير مروع في البصرة

أفاد مصدر طبي في محافظة البصرة، مساء الثلاثاء، بإصابة شخصين بحادث سير مروع.

وقال في حديث لـ نيوز، إن "حادث سير مروع وقع على طريق خور بدخول سيارة اجرة تحت شاحنة". وأضاف أن "الحادث تسبب بإصابة شخصين وهما بحالة حرجة".