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حادث سير مروع في البصرة

محليات

2024-11-26 | 12:39 2024-11-26T12:39:23+00:00
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حادث سير مروع في البصرة

909 مشاهدة

أفاد مصدر طبي في محافظة البصرة، مساء الثلاثاء، بإصابة شخصين بحادث سير مروع.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "حادث سير مروع وقع على طريق ام قصر خور الزبير بدخول سيارة اجرة تحت شاحنة".
 
وأضاف المصدر أن "الحادث تسبب بإصابة شخصين وهما بحالة حرجة".
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البصرة

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