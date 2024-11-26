في ديالى.. اعتقال شخص انتحل صفة طبيب

أعلنت مديرية مكافحة الجريمة المنظمة في ديالى، الثلاثاء، عن اعتقال شخص انتحل صفة طبيب.

وقالت المديرية في بيان، "من خلال المعلومات الاستخبارية لمديرية مكافحة الجريمة المنظمة في محافظة التابعة لوكالة والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، فقد تمكنت قوة مشتركة من مكافحة الجريمة المنظمة وقيادة شرطة ومفرزة من دائرة صحة المحافظة- قسم التفتيش وبعد نصب كمين محكم والمراقبة من القاء القبض على متهم ينتحل صفة طبيب (دكتور جلدية والتجميل والليزر) داخل العيادة التي يعمل بها".

وأضاف البيان "ضبط بحوزته قطعة تعريفية مكتبية وختم باسمه بصفة دكتور ومواد طبية وأدوات فحص"، الى "اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه لإكمال أوراقه التحقيقية".