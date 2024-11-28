نتائج القبول لقناة التعليم الحكومي الخاص الصباحي لطلبة الدور الثالث

وتتضمن النتائج المنشورة في بوابة دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة قبول (5811) طالبا من خريجي الدراسة الإعدادية في الدور الثالث للسنة الدراسية 2024/2023 للفروع العلمي والاحيائي والتطبيقي والادبي والفنون، بحسب بيان للوزارة ورد للسومرية نيوز.وبهذا الصدد، توجه وزارة العالي والبحث العلمي الجامعات بدء إجراءات تسجيل واعتماد بيانات نتائج المنشورة بوابة دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة ().