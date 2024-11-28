الهيئة الوطنية النووية: كتابة القانون النووي العراقي وصل لمراحله الأخيرة

وقال رئيس الوطنية للرقابة النووية والإشعاعية والكيميائية والبيولوجية حاوي مزبان، خلال ترؤسه الوفد المشارك في المؤتمر الوزاري للتكنولوجيا النووية والتطبيقات وبرنامج الدعم التقني الذي يقام في مقر الوكالة للطاقة الذرية في النمساوية فيينا، إن "حق المشروع في تبني الخيارات النووية ودعم برامج التنمية في مختلف قطاعات الصحة والزراعة والصناعة والتنمية المستدامة وإنتاج الطاقة، وضرورة تعزيز التعاون بين في مجال الاستخدام الأمثل للتكنولوجيا النووية وتطبيقاتها السلمية خدمة للإنسانية ودعمها للجهود الرامية لتحقيق السلم والأمن الدولي".وأكد، على "حق المشروع في السعي إلى الاستخدام الآمن والسلمي للتكنولوجيا النووية لتعزيز برامجها التنموية والاقتصادية والصحية ودعم خططها المستقبلية للحصول على الطاقة من مصادر نظيفة متنوعة"، مبينا أن "العمل الجدي والحقيقي لحكومة على تحقيق ذلك المسعى من خلال انضمامه إلى العديد من الاتفاقيات السابقة واتفاقيات أخرى هذا العام ومنها اتفاقية الأمان النووي والاتفاقية المشتركة بشأن سلامة وإدارة الوقود المستهلك وسلامة إدارة النفايات المشعة فضلاً عن تشريع عدد من القوانين ذات الصلة وتفعيلها، منها قانون هيئة الطاقة الذرية العراقية لعام 2016 وقانون الوطنية للرقابة النووية والإشعاعية والكيميائية والبايولوجية في عام 2024 ".ولفت، الى "سعي لإنهاء كتابة النووي الذي وصل إلى المراحل الأخيرة، بما يتناسق مع نظام النووي وأركانه الأربعة وهي والأمان والضمانات والمسؤولية المدنية عن الأضرار النووية".وأشار، الى "جهود الحكومة العراقية في تعزيز التعاون المستمر والبناء مع الوكالة للطاقة الذرية في مجالات بناء القدرات الوطنية في التطبيقات السلمية كافة من خلال برامج ومشاريع التعاون التقني التي تقدمها الوكالة فضلاً عن فرص التدريب والتطوير للكوادر الشبابية وإقرار العديد من المشاريع الوطنية والإقليمية".وأشاد، "بالدور الفعال لمشاريع التعاون التقني مع الوكالة للطاقة الذرية لتحقيق الهدف الأسمى للاستخدام السلمي للطاقة الذرية".