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الهيئة الوطنية النووية: كتابة القانون النووي العراقي وصل لمراحله الأخيرة
محليات
2024-11-28 | 06:30
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
السومرية نيوز
101 مشاهدة
السومرية
نيوز – محليات
أعلنت
الهيئة
الوطنية النووية، اليوم الخميس، أن كتابة
القانون
النووي
العراقي
وصل إلى مراحله الأخيرة، فيما أشارت الى أن
العراق
يؤكد أهمية تعزيز التعاون الدولي في مجال الاستخدام الأمثل للتكنولوجيا النووية وتطبيقاتها السلمية.
وقال رئيس
الهيئة
الوطنية للرقابة النووية والإشعاعية والكيميائية والبيولوجية
فاضل
حاوي مزبان، خلال ترؤسه الوفد
العراقي
المشارك في المؤتمر الوزاري للتكنولوجيا النووية والتطبيقات وبرنامج الدعم التقني الذي يقام في مقر الوكالة
الدولية
للطاقة الذرية في
العاصمة
النمساوية فيينا، إن "حق
العراق
المشروع في تبني الخيارات النووية ودعم برامج التنمية في مختلف قطاعات الصحة والزراعة والصناعة والتنمية المستدامة وإنتاج الطاقة، وضرورة تعزيز التعاون بين
الدول
في مجال الاستخدام الأمثل للتكنولوجيا النووية وتطبيقاتها السلمية خدمة للإنسانية ودعمها للجهود الرامية لتحقيق السلم والأمن الدولي".
وأكد، على "حق
الدول
المشروع في السعي إلى الاستخدام الآمن والسلمي للتكنولوجيا النووية لتعزيز برامجها التنموية والاقتصادية والصحية ودعم خططها المستقبلية للحصول على الطاقة من مصادر نظيفة متنوعة"، مبينا أن "العمل الجدي والحقيقي لحكومة
العراق
على تحقيق ذلك المسعى من خلال انضمامه إلى العديد من الاتفاقيات السابقة واتفاقيات أخرى هذا العام ومنها اتفاقية الأمان النووي والاتفاقية المشتركة بشأن سلامة وإدارة الوقود المستهلك وسلامة إدارة النفايات المشعة فضلاً عن تشريع عدد من القوانين ذات الصلة وتفعيلها، منها قانون هيئة الطاقة الذرية العراقية لعام 2016 وقانون
الهيئة
الوطنية للرقابة النووية والإشعاعية والكيميائية والبايولوجية في عام 2024 ".
ولفت، الى "سعي
العراق
لإنهاء كتابة
القانون
النووي
العراقي
الذي وصل إلى المراحل الأخيرة، بما يتناسق مع نظام
القانون
النووي وأركانه الأربعة وهي
الأمن
والأمان والضمانات والمسؤولية المدنية عن الأضرار النووية".
وأشار، الى "جهود الحكومة العراقية في تعزيز التعاون المستمر والبناء مع الوكالة
الدولية
للطاقة الذرية في مجالات بناء القدرات الوطنية في التطبيقات السلمية كافة من خلال برامج ومشاريع التعاون التقني التي تقدمها الوكالة
الدولية
فضلاً عن فرص التدريب والتطوير للكوادر الشبابية وإقرار العديد من المشاريع الوطنية والإقليمية".
وأشاد، "بالدور الفعال لمشاريع التعاون التقني مع الوكالة
الدولية
للطاقة الذرية لتحقيق الهدف الأسمى للاستخدام السلمي للطاقة الذرية".
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الهيئة الوطنية النووية
كتابة القانون النووي العراقي وصل لمراحله الأخيرة
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