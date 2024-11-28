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العراق يحقق إنجازاً عربياً.. "أور" تظفر بجائزة التميز الحكومي

محليات

2024-11-28 | 07:01
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
العراق يحقق إنجازاً عربياً.. &quot;أور&quot; تظفر بجائزة التميز الحكومي
801 مشاهدة

فازت بوابة أور الإلكترونية للخدمات الحكومية، بجائزة التميز الحكومي العربي بدورتها الثالثة التي تنظمها جامعة الدول العربية.

وذكر بيان للأمانة العامة لمجلس الوزراء، ورد لـ السومرية نيوز، أن "بوابة أور الإلكترونية للخدمات الحكومية، ضمن تشكيلات دائرة مركز البيانات الوطني في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، فازت بجائزة التميز الحكومي العربي بدورتها الثالثة التي تنظمها جامعة الدول العربية، في إنجاز جديد يعكس ريادة العراق في مجال التحول الرقمي".

وأضاف البيان، أنه "يأتي هذا التكريم تقديرًا للجهود الكبيرة التي تبذلها الأمانة العامة لمجلس الوزراء في إنجاح ملف التحول الرقمي وتطبيق مبادئ الحوكمة الإلكترونية، التي تسعى إلى تعزيز الابتكار الرقمي وتبسيط الخدمات المقدمة للمواطنين، كونه أحد أهم أولويات البرنامج الحكومي، والذي يحظى باهتمام استثنائي من السيد رئيس مجلس الوزراء".

ويُعد مشروع بوابة أور الإلكترونية، الذي طورته الملاكات الهندسية والفنية في دائرة مركز البيانات الوطني، وفق البيان، "مثالًا حيًا على الحلول الرقمية المتقدمة التي أسهمت في تحسين الوصول إلى الخدمات الحكومية وتبسيط الإجراءات بعيدًا عن التعقيد البيروقراطي، إذ حظي هذا المشروع باهتمام كبير كونه إحدى أولويات لجنة الحوكمة الإلكترونية التي يترأسها السيد الامين العام لمجلس الوزراء".

وأشار إلى أن "اختيار مشروع مركز البيانات الوطني جاء من بين سبعة مشروعات مرشحة قدمها العراق للتنافس على الجائزة، حيث كان لمشروع بوابة أور النصيب الأوفر للفوز بفضل قدراته المتميزة".

وتابع البيان، أنه "سلمت الجائزة في مقر جامعة الدول العربية بالقاهرة، حيث مثل العراق أحمد الزبيدي، المشرف على سكرتارية لجنة التحول الرقمي، بحضور رياض الفيلي، المدير العام لدائرة التدقيق والرقابة ومنسق الجائزة عن الجانب العراقي".
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