اعتقال شبكة مخدرات حاولت ادخال كميات كبيرة الى العراق

أعلن جهاز المخابرات العراقي، الخميس، عن اعتقال شبكة مخدرات دولية حاولت ادخال كميات كبيرة الى .

وقال الجهاز في بيان، "تمكنت مفارز من القاء القبض على شبكة مخدرات دولية حاولت ادخال كميات كبيرة من المواد المخدرة الى الاراضي العراقية وخططت لتوزيع بعضها في ونقل الاخر الى دول مجاورة".

وأضاف البيان "تمت العملية بناءً على معلومات استخبارية دقيقة، حيث تم تشكيل فريق عمل مختص لمتابعتها والكشف عن هويات العناصر المتورطين فيها والطرق النيسمية التي يستغلونها في تحركاتها والمواد المراد تهريبها".

وتابع البيان "بعد استحصال الموافقات الاصولية تم تنفيذ الواجب والقاء القبض على جميع عناصر الشبكة وضبط (48) كغم من مادة الكريستال بحوزتهم"، مشيرا الى "تسليم المطلوبين اصولياً الى الجهات المختصة لينالوا جزاءهم العادل".