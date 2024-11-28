في بغداد.. اعتقال ضابط بتهمة "ابتزاز" احد الاشخاص

أفاد مصدر أمني، مساء الخميس، باعتقال ضابط بتهمة "ابتزاز" احد الاشخاص جنوب .

وقال في حديث لـ نيوز، إن "قوة امنية من خلال نصب كمين محكم تتمكن من القبض على ضابط برتبة عقيد في وزارة الدفاع".

وأضاف أن "الضابط اعتقل اثناء قيامه بتسلم مبلغ بعد قيامه بعملية ابتزاز احد الاشخاص جنوب العاصمة".