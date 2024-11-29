برد قاس.. محافظة عراقية تقترب من الانجماد

نيوز – محلي

توقعت هيئة الانواء الجوية، تسجيل محافظة السليمانية درجة 1 مئوية غدا السبت.

وقالت في بيان ورد لـ نيوز، ان "طقس يوم غد السبت سيكون صحوا مع بعض الغيوم وغائم جزئي في الأقسام الغربية من المنطقة الوسطى ودرجات الحرارة ترتفع قليلا"، مبينة ان "طقس يوم الاحد المقبل سيكون صحوا مع بعض القطع من الغيوم ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق".

وأضافت ان "طقس يوم الاثنين المقبل سيكون صحوا مع بعض القطع من الغيوم ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق"، لافتة الى ان "طقس الثلاثاء المقبل سيكون غائماً جزئياً الى غائم في المنطقتين الوسطى والجنوبية وصحوا في المنطقة الشمالية ودرجات الحرارة ترتفع قليلا".

وذكرت ان "درجات الحرارة العظمى ليوم غد السبت ستكون في ذي قار والمثنى 21 مئوية وفي البصرة والديوانية والنجف وواسط 20 مئوية وفي بغداد 18 مئوية وفي أربيل 14 مئوية ودهوك والسلمانية 13 مئوية".

وبينت ان درجات الحرارة الصغرى ليوم غد في البصرة وذي قار والنجف والديوانية وميسان وكربلاء 8 مئوية وفي بغداد 5 مئوية اما في أربيل ودهوك 2 مئوية والسليمانية 1 مئوية".