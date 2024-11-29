ليس بمصلحة العراقيين.. اتفاقية جديدة لإعادة المهاجرين

نيوز – محلي

وقعت بريطانيا والعراق، على اتفاق لمكافحة الهجرة غير الشرعية والتصدي لعصابات تهريب البشر المسؤولة عن عبور الآلاف من المهاجرين في قوارب صغيرة قادمة من الشواطئ الفرنسية.

وجرى توقيع الاتفاق خلال زيارة لوزيرة الداخلية البريطانية، إيفيت كوبر، إلى استمرت ثلاثة أيام.

ووقعت وزيرة الداخلية البريطانية أيضا اتفاقية جديدة لضمان إعادة طالبي اللجوء الذين يواجهون رفض طلبات لجوئهم إلى بسرعة .

وخلال الزيارة، التقت الوزيرة البريطانية بوزراء من الحكومة الاتحادية في ومسؤولين في إقليم كردستان.

وستتضمن الاتفاقية تبادلا للمعلومات الاستخباراتية والمزيد من عمليات إنفاذ المشتركة، للوصول غلى المهربين وتقديمهم للقضاء.

وبموجب الصفقة، ستمنح المملكة مؤسسات إنفاذ 300 ألف جنيه إسترليني للتدريب على أمن الحدود، مع التركيز على جرائم الهجرة المنظمة والاتجار بالمخدرات.

وستحصل السلطات في إقليم كردستان على دعم بقيمة 200 ألف جنيه إسترليني للمساعدة في تشديد أمن حدودها ومعالجة الهجرة غير النظامية.