تحذيرات من "لية غنم مسرطنة بالعراق".. ضجة على التواصل الاجتماعي

نيوز – محلي

ضجة كبرى التواصل الاجتماعي احدثها خبر استيراد شحوم مسرطنة.

هذه الشحوم دخلت عبر منافذ بطريقة يقول مواطنون بانها قانونية وامام انظار الجهات المختصة.

الا ان النيابية فندت ما تم تداوله التواصل الاجتماعي، مؤكدة عدم تسجيل اية اصابة نتيجة تناول هذه الشحوم.

ويبقى التساؤل قائما عن المناشيء التي يتم الاستيراد منها، ومدى مطابقتها لمعايير والسلامة المتبعة في المعابر الحدودية للبلاد.