الرافدين يعلن إيقاف النشاط الائتماني منتصف الشهر المقبل

وذكر للمصرف في بيان ورد للسومرية نيوز، أنه" نظراً لقرب انتهاء السنة المالية ولأغراض التطبيق المعمول به سنوياً ولفسح المجال لتصفية الموقوفات وتهيئة الاحصائيات والجرد السنوي وتنظيم الميزانيات، سيتم إيقاف النشاط الائتماني بجميع أنواعه في 15-12-2024 وعدم ترويج طلبات القروض والخدمات المصرفية الأخرى".ووجه المصرف وفقاً للبيان "فروعه في والمحافظات بإنجاز جميع طلبات المعاملات المستكملة لمراحل متقدمة إجراءاتها قبل التاريخ أعلاه"، مبيناً أنه "سيتم استئناف العمل بالترويج عن القروض مطلع العام المقبل".