البصرة تفتقر لادوية الامراض المسرطنة مع انتعاش السوقِ السوداء.. واصابع الاتهام لوزارة الصحة

نيوز – محلي

يكتظُ في المستشفى التخصصي للاطفالِ بمدينةِ مئاتِ الحالاتِ المصابةِ بامراضٍ سرطانيةْ، حيث يستقبلُ نحوَ مئتين وخمسين حالةً جديدةً سنويا.

شحُ بعضِ الادويةِ دفع للجوءِ الى الصيدلياتِ الخاصةِ وتجارِ السوقِ السوداء. ادارةُ المستشفى اوضحت ان "شُحَ بعضِ الادويةِ الخاصةِ بالامراضِ السرطانيةِ تتحملُه وزارةُ الصحة، فيما تعهد مجلسُ المحافظةِ بتقديمِ الدعمِ وسدِ النقصِ الحاصل.

