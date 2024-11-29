ملفات نشرة ظهيرة السومرية.. شبهات الفساد في وزارة الدفاع واغلاق منصة بيع الدولار

# بينها النفطُ والغاز .. توجهٌ برلمانيٌ لتفعيلِ القوانينِ المعطلة.. وتحذيراتٌ من تمريرِها بمبدأ السلةِ الواحدة# اموالٌ بالملياراتِ اُهدرت.. عقودٌ يشوبُها الفسادُ في وزارةِ الدفاع.. النزاهة ُ النيابية ُ تحققُ وتستعدُ لكشفِ التفاصيل# التوجهُ لاغلاقِ منصةِ بيعِ الدولارِ ُيثير المخاوف.. شحةٌ ٌ في العملةِ الاجنبيةِ وغلاءٌ في السلعِ يُثقلانِ كاهلَ المواطن# في خرقٍ واضحٍ للاتفاق.. الاحتلالُ يهددُ باستهدافِ العائدين الى منازلِهم في الجنوبِ والجيشُ اللبناني يواصلُ الانتشار