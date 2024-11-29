حريق داخل شقة ينهي حياة عائلة كاملة في بغداد

وقال لـ نيوز، إن "حريقاً اندلع داخل شقة سكنية تسبب بوفاة عائلة متكونة من اب يعمل بصفة منتسب في وزوجته الموظفة في مصرف الرشيد، وابنتهم من مواليد 2016، وابنهم من مواليد 2020".وبين، أن "الحريق سببه تماس كهربائي (صوبة كهربائية) ضمن حي في منطقة الدورة جنوبي العاصمة".