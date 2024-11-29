بشرى سارة للطلبة العراقيين

وذكر بيان لمكتب السوداني، ورد لـ السومرية نيوز، أن الأخير "استقبل في مقرّ إقامته بالعاصمة الإسبانية مدريد، اليوم الجمعة، العام لمنظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة/ UNWTO، زوراب بولوليكشفيلي".وجرى، خلال اللقاء، "البحث في مجالات العمل المشترك مع المنظمة الأممية، لتطوير الواقع السياحي في في ضوء ما تملكه الحكومة من خطة لتطوير الواقع السياحي وجذب السياح من مختلف دول العالم؛ لما يملكه من مقومات سياحية دينية وآثارية وطبيعية".وشدّد على "أهمية قطاع السياحة، وضرورة النهوض بها؛ لما تمثله من وجهة حضارية للبلد، ودورها في تحقيق التنمية الاقتصادية وتأمين الوظائف وإسهامها في تعزيز الاقتصاد الوطني".كما جرى "بحث مساهمة منظمة السياحة العالمية في تنمية القدرات السياحية في العراق، وإطلاق برامج وخدمات سياحية مبتكرة تعزز من نمو هذا القطاع المهم، وأعلن السيد بولوليكشفيلي عن تقديم المنظمة 200 منحة دراسية للطلبة العراقيين، لغرض دراسة الماجستير عبر الإنترنت، في مجالات السياحة كافة".