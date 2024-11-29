تعرض لصعقة كهربائية.. مصرع موظف صيانة في كهرباء اربيل

وقال في حديث لـ نيوز، ان "الحادث وقع خلال عملية صيانة طارئة لإصلاح عطل في الكهربائية، حيث تعرض الموظف للصعقة الكهربائية التي أودت بحياته على الفور".فيما عبرت قائممقامية عنكاوا في بيان لها عن "حزنها العميق لفقدان أحد مواطنيها، مؤكدة التزامها بتطبيق أعلى معايير المهنية لتجنب تكرار مثل هذه الحوادث".