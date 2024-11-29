استعدادات مبكرة لاستقبال العام الجديد بعنكاوا في أربيل (صور)

وشهدت المنطقة أجواء مميزة مع توافد الأهالي والسياح لالتقاط بجانب أشجار الميلاد التي أضفت طابعًا من البهجة والفرح، كما تستعد المحال التجارية والمطاعم في عنكاوا لاستقبال الزوار من خلال تزيين واجهاتها وإطلاق عروض خاصة بمناسبة الأعياد.وتعد عنكاوا، ذات الأغلبية المسيحية، من أبرز المناطق التي تحتفي بهذه المناسبة، حيث تنظم كل عام فعاليات واحتفالات عائلية تبرز روح الألفة والمحبة بين سكانها وزوارها.