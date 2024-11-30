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انطلاق المرحلة الأخيرة من التعداد السكاني في كردستان
محليات
2024-11-30 | 03:17
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
386 مشاهدة
السومرية
نيوز – محليات
انطلقت اليوم السبت المرحلة الأخيرة من عملية التعداد العام للسكان والمساكن في إقليم كردستان، حيث سيُطلب من المواطنين الإجابة على 77 سؤالاً ضمن استمارة التعداد.
وأعلنت
لجنة
الإشراف على التعداد العام للسكان، التابعة لهيئة الإحصاء في
وزارة التخطيط
بإقليم كردستان، أن "عملية التعداد ستستمر لأكثر من أسبوعين".
وأوضحت اللجنة، أن "فرق التعداد ستزور جميع الأسر في كافة أنحاء إقليم
كردستان
لجمع الإجابات على 77 سؤالاً تشمل محاور ديموغرافية، اجتماعية، اقتصادية، تعليمية، صحية، وقضايا تتعلق بالعمل والبطالة، السكن والهجرة، أسباب تغيير مكان الإقامة، إضافة إلى معلومات حول البطاقة الوطنية، استمارات الغذاء، وتواريخ الميلاد".
وأضافت اللجنة أن "الأسئلة ستشمل أيضاً استفسارات حول عدد الوفيات داخل الأسر، بالإضافة إلى الخدمات المتوفرة، مثل الماء والكهرباء والصرف الصحي، وجمع القمامة والاحتياجات المنزلية، سواء للأسر المقيمة في المناطق الحضرية أو الريفية".
ودعت اللجنة، لضمان نجاح المرحلة الأخيرة من العملية، "جميع الأسر إلى التعاون مع العدادين كما فعلوا في المراحل السابقة"، مؤكدةً "ضرورة وجود رب الأسرة في المنزل للإجابة على الأسئلة المطلوبة".
فيما يتعلق بمواطني المناطق الكردستانية خارج إدارة إقليم كردستان، أوضحت اللجنة أنه "بالنسبة للمرحلة النهائية التي تبدأ غداً، يتعين على فرد واحد من كل عائلة ممن عادوا إلى مناطقهم في المرحلة الثانية، العودة للإجابة على أسئلة العدادين، وذلك لضمان عدم فقدان حقوقهم".
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