لجنة برلمانية تطالب بتوضيح أسباب قطع الانترنت عن غرب الأنبار

وقالت البجاري، في بيان، "وردت العديد من الشكاوى من وكلاء الانترنت في المنطقة، بالإضافة إلى تداول معلومات عبر وسائل الإعلام حول هذا الإجراء.".





وتساءلت البجاري "إذا كان الإجراء قد تم بالتنسيق مع العراقية وهيئة الإعلام والاتصالاتط، مطالبة بـ"توضيح الأسباب الموجبة لهذا القرار، خاصةً في هذا التوقيت الذي يتسم بحساسية بالغة". وأكدت البجاري "ضرورة كشف الوزارة عن حقيقة الأمر وأسباب اتخاذ مثل هذا القرار الحساس، لا سيما في ظل التوترات التي تشهدها المناطق الحدودية مع سوريا".وتساءلت البجاري "إذا كان الإجراء قد تم بالتنسيق مع العراقية وهيئة الإعلام والاتصالاتط، مطالبة بـ"توضيح الأسباب الموجبة لهذا القرار، خاصةً في هذا التوقيت الذي يتسم بحساسية بالغة".