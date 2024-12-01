إطلاق رواتب هذه الفئة

نيوز – محلي

اعلن مصرف الرافدين، اليوم الاحد، عن اطلاق رواتب المشمولين ضمن شبكة الحماية الاجتماعية لشهر كانون الحالي.

وقال المصرف في بيان ورد لـ نيوز، انه "تم توزيع رواتب الحماية الاجتماعية للرجال والنساء".

وأضاف أن "الصرف تم عن طريق أدوات الدفع الالكتروني وبإمكان أي مشمول بالراتب وممن وصلته الرسائل النصية تسلم راتبه من شبكة فروع المصرف المنتشرة في والمحافظات أو من مكاتب الصرف الخاصة أو من أي مكان يتواجد فيه".