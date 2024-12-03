انفجارات ستحدث يوم غد في البصرة.. هذه طبيعتها

وذكرت القيادة في بيان ورد لـ نيوز، أنه "سيتم تفجير وإتلاف بعض المخلفات الحربية (تحت السيطرة) من قبل سرية معالجة القنابل غير المنفلقة قيادة عمليات في قضاء الفاو".وأشارت الى ان "العملية ستتم غداً الاربعاء من الساعة 8 صباحاً ولغاية الساعة الـ 10 صباحاً".