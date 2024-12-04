التعليم تعلن أسماء المقبولين في الزمالة الدراسية التركية

وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ نيوز، انه "وزارة العالي والبحث العلمي أعلنت أسـماء المقبولين في الزمالة الدراسية في إسطنبول أيدن"ودعت دائرة البعثات والعلاقات الثقافية، بحسب البيان، "الذوات الذين وردت قبولاتهم مراجعة لغرض استكمال إجراءات فتح الملف الدراسي".ادناه الأسماء: