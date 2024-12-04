وفد برلماني يجري محادثات في البرلمان البولندي

أجرى وفد من مجلس العراقي، برفقة بالاعمال المؤقت احمد علي السعدي، محادثات في مقر في البولندي في وارشو.

وقالت السفارة العراقية في بولندا، "التقى بالاعمال المؤقت احمد علي السعدي برفقة الوفد النيابي برئاسة النائب (فالح الخزعلي) رئيس الزراعة والمياه والأهوار في مجلس العراقي، بنائب رئيس الزراعة في مجلس البولندي السيد ( بيوتر كاتوفسكي)، في مقر البولندي في وارشو".

وتضمن اللقاء "مناقشة آليات توطيد - البولندي في مختلف المجالات، واستعراض الفرص الاستثمارية الكبيرة التي يقدمها في ظل استقراره الأمني وحرص على تشريع القوانين المحفزة للاستثمار".

كما جدد اعضاء الوفد "دعوتهم للشركات البولندية إلى الانخراط في القطاعات الاقتصادية العراقية، لا سيما الزراعية والنفطية والعقارية".

وتضمن اللقاء بحسب البيان "جولة في أروقة البولندي، حيث اطلع الوفد النيابي على آليات عمل مجلس البولندي ولجانه النيابية، إضافة إلى نظامه الداخلي وطرق عقد الجلسات والتصويت على القوانين".

من جانبه رحب كاتوفسكي بالوفد العراقي، مشيدا بالعلاقات بين البلدين، ومستعرضا في ذات الوقت واقع القطاع الزراعي في بولندا ومعوقات تنفيذ الاتفاقيات الثنائية في مجالات الزراعة والموارد المائية، كما اعرب عن أمله في تعزيز العلاقات التجارية والزراعية بين وبولندا.