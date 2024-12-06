حل مشكلة "توقف بسماية" بعقد جديد.. تمويل البناء "من المواطن" أسوة بباقي المجمعات

وبحسب بيان هيئة الاستثمار، وصف رئيس الهيئة حيدر مكية أعمال توقيع ملحق عقد بسماية الذي شهدته الهيئة الخميس 5‏/12‏/2024 بأنه يوم مميز يضاف لتاريخ وإنجازات الهيئة لكونه ترجم جهود فريق الهيئة المفاوض وكل الجهات الساندة في على مدى العامين الماضيين إلى واقع تمثل بالموافقة على استئناف العمل بهذا المشروع الجماهيري الكبير".‏وأعلن مكية "استكمال المفاوضات مع شركة هانوا الكورية استنادا لقرار مجلس الوزراء المرقم 23642 لسنة 2023 الفقرة من القرار المتضمنة استكمال تشييد الوحدات السكنية المتبقية من المشروع والبالغة 70,560 وحدة سكنية من قبل شركة هانوا وذلك من خلال تعديل عقد المشروع تعديلا يضمن أن يكون تمويل تشييد هذه الوحدات السكنية من المستفيد مباشرة أسوة بالمشاريع السكنية الاستثمارية الأخرى"، مشيرا الى انه "سيتم رفع ملحق العقد إلى الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء لاستحصال موافقة مجلس الوزراء على مسودة ملحق العقد".‏واضاف أن "أعمال التوقيع شملت أيضا عقد تنفيذ البنى التحتية والخدمات الاجتماعية في المدينة من قبل الشركة نفسها وبما يضمن تنفيذ الخدمات الحيوية للمشروع بكفاءة عالية وتوقيتات دقيقة متوقعا أن يمثل هذا الإنجاز نهاية للمضاربات التي شهدها سوق المشروع خلال السنوات الماضية والذي أثقل كاهل الكثير من المواطنين في الحصول على فرصة سكن مناسب".وطمأن مكية "كل المسجلين على المشروع من المستحقين السابقين والمسجلين الجدد عبر منصة اور الإلكترونية بالحصول على فرصة سكن عادلة تليق بالعائلة العراقية وبالتوقيتات التي ستعلن عنها الهيئة لاحقا بالتنسيق مع شركة هانوا".