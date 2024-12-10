8 جامعات عراقية تسجل تواجدها في تصنيف QS للتنمية المستدامة 2025

وذكر بيان لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي العراقية، ورد لـ نيوز، أنه "تنافس في ما يقارب 1800 حول العالم على وفق منهجية تتألف من مؤشرات مصممة لقياس قدرة المؤسسة على التأثير البيئي 45% والتأثير الاجتماعي 44% والحوكمة 10%".وحققت "ثماني جامعات عراقية نتائج تنافسية في هذا التصنيف تتصدرها ثم جامعات والنهرين وبابل والمستنصرية والتقنية الشمالية وتكريت الموصل".جدير بالذكر أن أكثر من مئة وكلية عراقية تنافس نظيراتها في ثماني تصنيفات عالمية مما جعل يحتل المركز 29 عالميا من حيث عدد الجامعات المصنفة في التايمز والمركز السابع عالميا في تصنيف التايمز للتنمية المستدامة، بحسب البيان.