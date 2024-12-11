"هدر كبير وتلكؤ واضح".. تشخيص برلماني لسلبيات التشغيل المشترك لإدارة المستشفيات

ودعا الفياض، في بيان ورد لـ نيوز، رئيس مجلس الوزراء إلى "التدخل في موضوع التشغيل المشترك لإدارة المستشفيات لكثرة السلبيات والمشاكل التي ظهرت اثناء التطبيق"، لافتاً إلى أن "هنالك هدرا كبيرا في النجف والعمارة وكذلك هناك تلكؤ واضح في تطبيق الموقع بين الشركات والوزارة لإدارة المستشفيات".وأضاف: "لدينا عدة مستشفيات متلكئة منذ أكثر من 14 سنة، كما هو الحال في مستشفى الحسينية شمالي ورغم المناشدات الكثيرة لكن وزارة لم تهتم بهذا الموضوع ولم تحرك ساكناً".وبين، أن "مستشفى التي سيتم افتتاحها قريباً مشمولة بهذا التشغيل المشترك".