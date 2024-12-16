بسبب الجرد السنوي.. تحديد فترة إيقاف عمل دوائر الجنسية والجوازات في العراق

وقال الناطق باسم مقداد ميري في بيان ورد لـ نيوز، إنه "بالتزامن مع إجراءات الجرد السنوي حددت مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة موعد إيقاف العمل في دوائرها".وأضاف ميري، أن "العمل سيتوقف في هذه الدوائر من تاريخ 29 كانون 2024 وسيستمر يومين لغاية 31 كانون 2024".وتابع ميري أن "العمل الطبيعي سيعود الى هذه الدوائر اعتبارا من تاريخ 2 كانون الثاني 2025".