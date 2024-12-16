السجن لمديري بلدية تكريت وأملاك العوجة

نيوز – محلي

أصدرت جنايات الدين، اليوم الاثنين، حكما بالسجن بحق مديري بلدية وأملاك العوجة.

وقال مصدر محلي لـ نيوز، ان " جنايات الدين، اليوم الاثنين، حكما بالسجن لمدة 4 سنوات لكل من مدير بلدية ومدير أملاك العوجة". وأضاف ان "الحكم جاء بسبب اتهامات بقضايا فساد".

