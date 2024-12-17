المرور تطلق استمارة الكترونية تهم المواطنين

نيوز – محلي

اطلقت العامة، اليوم الاثنين، استمارة الكترونية خاصة بشكاوى المواطنين.

وقال مدير قسم العلاقات والإعلام في المديرية العقيد حيدر محمد الوائلي بتصريح للصحيفة الرسمية وتابعته نيوز، إن مديريته "تعمل على حلِّ جميع المشكلات والمعوقات التي تواجه مراجعي مديريات المرور من خلال إطلاق قنوات إضافية عبر التواصل الاجتماعي إضافة إلى القنوات السابقة والمتمثلة بالخطوط الساخنة 440 ورقم 455".

وأضافت أنها "وجهت جميع مديري المواقع والأقسام والشعب إلى الاستماع إلى شكاوي المراجعين وعدم الاقتصار على يوم الثلاثاء من كل أسبوع"، الى انها "أطلقت استمارة إلكترونية خاصة بشكاوى المواطنين والتي تكون من خلال الموقع للمديرية وتتم متابعتها بشكل مباشر من قبل مدير المرور العامة".