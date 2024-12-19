الإعلان عن إنجاز مشروع الأبنية المدرسية النموذجية في 3 محافظات

وأكد المُتحدث باسم الأمانة العامة لمجلس الوزراء حيدر مجيد، في بيان ورد لـ نيوز، أن "المشروع يحظى باهتمام من قبل رئيس مجلس الوزراء، ومتابعة مباشرة من قبل العام لمجلس الوزراء، وبلغ عدد الأبنية المدرسية المُنجزة، (40) في النجف الأشرف، و(45) في بابل، و (61) في الديوانية".وأشار إلى أن "عدد المحافظات التي أنجزت المشروع بالكامل، بلغ ست محافظات، إذ أنهي المشروع إضافة إلى المحافظات المذكورة، في محافظتي كربلاء المُقدسة، وكركوك بواقع (44) مدرسة لكل منهما، و (53) في المُثنى".ومن المُقرر، وبحسب الخطة التي وضعتها الأمانة العامة لمجلس الوزراء، إنهاء المرحلة الأولى البالغة (1000) مدرسة، بنهاية العام الحالي.