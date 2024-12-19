أعلنت قيادة قوات الحدود، مساء الخميس، عن اعتقال 16 متسللاً حاولوا تجاوز الحدود العراقية في .

وقالت القيادة في بيان، " ضمن مهام قيادة قوات الحدود في التصدي لحالات التسلل والتهريب، تمكن الفوج الثاني في الحدود الثالث من إلقاء القبض على (16) متسللاً من جنسيات آسيوية حاولوا اجتياز الحدود بطريقة غير شرعية ضمن الحدود الإدارية لمحافظة السليمانية".

وأضاف البيان "تم تنظيم محضر ضبط اصولي واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم".