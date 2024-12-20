من زاخو للبصرة.. امطار وثلوج وغبار في يوم واحد

نيوز – محلي

توقعت هيئة الانواء الجوية، اليوم الجمعة، تساقط ثلوج وامطار مع تصاعد للغبار بدءا من الغد.

وقالت في بيان ورد لـ نيوز، ان "طقس يوم غد السبت سيكون غائما جزئيا في المنطقة الجنوبية وغائم مع تساقط زخات مطر رعدية في بعض اقسام المنطقتين والشمالية مع فرصة لتساقط ثلوج في المنطقة الشمالية، فيما تنشط الرياح مسببة تصاعد الغبار في المنطقة الجنوبية، ودرجات الحرارة تنخفض قليلا".

وأضافت ان "طقس يوم الاحد المقبل سيكون صحوا مع بعض الغيوم كما يتشكل الضباب صباحا ويزول تدريجيا في المنطقتين والجنوبية وغائم في المنطقة الشمالية، فيما ترتفع درجات الحرارة قليلا".

وذكرت ان "طقس الاثنين المقبل سيكون غائم جزئي على العموم كما يتشكل الضباب صباحا ويزول تدريجيا، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق"، مشيرة الى ان "الطقس ليوم الثلاثاء سيكون غائم على العموم مع فرصة لتساقط زخات مطر خفيفة في المنطقتين والجنوبية ودرجات الحرارة تنخفض قليلا في المنطقتين والشمالية ومقاربة في المنطقة الجنوبية".

وأوضحت ان "درجات الحرارة العظمى ليوم غد ستسجل البصرة وذي قار 16 مئوية وميسان والمثنى 15 مئوية وبغداد والديوانية وديالى 12 مئوية والسليمانية 9 مئوية اما دهوك واربيل ونينوى 10 مئوية".