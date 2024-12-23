قائمة طويلة بازدحامات بغداد الان

وجاءت خارطة الازدحامات كالاتي:القناة من صعدة محمد القاسم بعد الرستمية لغاية زيونةالقدس/البلدياتالشارع القادم من الرشاد لغاية الفضيليةالمشتل لغاية القناةبور سعيد وشارع الشيباني وشارع فلسطين المربع المحيط بنصب الشهيد والعاب السندبادمحمد القاسم من نزلة الدورة لغاية النهضةبن نصير لغاية مجسر الأمانةمجسر الربيعيمجسر فلسطين لغاية قرطبةمجسر قرطبة ونفق وشارع الكيلاني وشارع الوزارات والنضالالرشيد وشارع الشيخ عمرالشارع القادم من الخيمة لغاية نفق باب المعظمنفق وجسر ومجسر باب المعظم وشارع وزارة الصحة وجميع ازقة وشوارع باب المعظم ومدينة الطبصفي الدين الحلي ومجسر فائق حسنمجسر الشالجية14 رمضانالربيع وجسر أبو غريبالرواد والمنصور وشارع دمشق وشارع النقابات وشارع البيجية14 تموز من مجسر 14 رمضان لغاية العلاويحيفا وشارع شيخ معروفجسر السنك وجسر الجمهورية وشارع يافاازقة الكرادة بين العلوية وساحة الواثقكراد خارج بين ساحة التحريات وساحة الطابقينالمصافي وجسر الطابقينالجنوبي من المطار لغاية جسر الوليدقطر الندى وجسر الجادريةالمطار وسريع القادسيةالشمالي من الجسر الدوار لغاية جكوك