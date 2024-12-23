التعليم تؤكد قبول أكثر من ثلاثة آلاف طالب دولي في الجامعات العراقية

وجاء ذلك في كلمته خلال حفل تخرج طلبة جامعة الانبار بحضور وزير الصناعة ومحافظ الأنبار وقائد ونقيب الأكاديميين وعدد من ورؤساء الجامعات حيث أوضح وزير التعليم أن تخرج الدورة الرابعة والثلاثين في جامعة الأنبار التي تتزامن والذكرى السابعة والثلاثين لتأسيسها يوفر مناخا مناسبا لإدامة النجاح الذي حققه القائمون على الجامعة التي رسمت طريقها باتجاه التميز وتمثيل رسالتها وأهدافها ورؤيتها في بناء الأجيال ومواكبة سياقات التطور ومراعاة منهجية الأداء المؤسسي والاعتماد البرامجي، بحسب بيان وزارة التعليم.وأضاف العبودي أن "وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تمكنت من تطوير مستوى الأداء في مؤسساتها على مدى عامين من العطاء الملموس الذي ارتقى بالمخرجات وأرسى الحضور الإيجابي لتلك المؤسسات في ميادين التنافس مع نظيراتها العالمية".وجدد وزير التعليم العالي "التزام الوزارة ومضيها بتطوير بيئة التعليم بكافة مجالاته وتحديث سياقات الاختبارات وأتمتة إجراءاتها وتعضيد الإنجازات الموثقة في مجال النشر العلمي وتعزيز الخطط والبرامج والمناهج على وفق متغيرات المعرفة الأكاديمية والمستجدات العلمية والتكنولوجية".وتخلل حفل التخرج كلمة لرئيس جامعة الأنبار مشتاق الندا واستعراض مواكب الخريجين وموكب أعضاء مجالس الكليات والهيئات التدريسية وموكب مجلس الجامعة وجرى أداء القسم الجامعي الموحد وترديد القسم الخاص بخريجي كليات المجموعة الطبية ومراسم منح الشهادات.واختتم وزير التعليم العالي والبحث العلمي نعيم العبودي "حفل التخرج بتكريم الطلبة الأوائل من خريجي كليات الجامعة".