إهانات وضرب رغم النزوح.. ماذا يحصل في مخيمات دهوك؟

نيوز – محلي

كإجراء وقائي لحماية النساء وتقليل العنف داخل المخيمات، أعلنت وزارة الهجرة والمهجرين العراقية في 19 كانون الجاري، إنشاء نافذة إلكترونية مخصصة لاستقبال شكاوى النساء النازحات أو العائدات من النزوح اللواتي يتعرضن للتعنيف.

لماذا صدر هذا التوجيه؟

واكد مدير دائرة الهجرة والمهجرين في محافظة دهوك ديان جعفر أن "العديد من العنف ضد النساء داخل المخيمات في محافظة دهوك"، الى ان "هناك عنف ضد النساء في المخيمات تصل إلى الضرب والإهانة وهذه المخيمات، مثل بقية المجتمعات، تعاني من مشاكل عديدة".

أسباب عديدة تؤدي إلى ممارسة العنف ضد في المخيمات، أبرزها: ضعف الحالة الاقتصادية، وفقا لجعفر، الذي أشار إلى أن "العادات والتقاليد العشائرية أيضا لها دورها في نشوب العنف ضد النساء داخل المخيمات".

وخلال السنوات الماضية، أصدر العديد من القوانين لمكافحة العنف ضد النساء، أبرزها قانون مناهضة العنف الأسري الصادر في عام 2019، الذي يهدف إلى حماية النساء والفتيات من التمييز القائم على النوع الاجتماعي.

كما يتضمن قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 مواد تعاقب على الجرائم المرتبطة بالعنف ضد . إضافة إلى ذلك، أطلقت الحكومة العراقية استراتيجية مناهضة العنف ضد النساء (2018 - 2030) للحد من الظاهرة.

وقالت الناشطة المدنية أميرة عطو التي تعيش في مخيم (بيرسفي) للنازحين في مدينة زاخو إن "الكثير من النساء يتعرضن للعنف، لأنهن يسكتن على ما يتعرضن له".

عطو التي التقت بالعديدة من النساء المعنفات داخل المخيم الذي تعيش فيه، حاولت التدخل لوقف العنف بالطرق القانونية، إلا أن "خوف" المعنفة من أن تصبح "منبوذة" اجتماعيا إذا ما اشتكت على من يعنفها، يجعلها تتردد في مواجهة العنف".

وقال مدير منظمة الجسر للشباب التي تهتم بقضايا النازحين، فرحان إبراهيم، إن "حالات العنف التي تتعرض لها النساء داخل المخيمات، قد تدفع بالمرأة المعنفة، إما إلى الانتحار داخل المخيمات أو الهرب إلى خارج البلاد".

ويضم 24 مخيما للنازحين تؤوي نحو 154 ألف نازح. ومع ذلك، تجاوز عدد النازحين في 800 ألف نازح، بحسب شريف سليمان، عضو لجنة الهجرة والمصالحة المجتمعية النيابية.