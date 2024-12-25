التيار الوطني الشيعي يحدد موعد الصلاة الموحدة في العراق (وثيقة)

نيوز – محليات



أعلن الإشراف العام في الشيعي، الأربعاء، عن إقامة صلاة موحدة يوم المقبل، بمناسبة الذكرى السنوية لإقامة صلاة وجنوب العراق، على أن تقام الصلاة الموحدة في واحدة بالرصافة وأخرى بالكرخ.

الوثيقة ادناه:

