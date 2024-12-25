المئات يتظاهرون في البصرة وهذا مطلبهم

وقال مراسل السومرية، إن المئات من المحاضرين في الذين خدموا في المدارس لمدة 4 سنوات نظموا تظاهرة جابت شوارع متفرقة.وأضاف، أنهم طالبوا بتعيينهم على أسوة بملف الـ35 ألف.