صعقة كهربائية تنهي حياة رجل في أربيل

وقال لـ نيوز، أن "رجلاً من سكان منطقة كسنزان في محافظة توفي إثر تعرضه لصعقة كهربائية، وهو اب لثلاثة أطفال".وأضاف، أن "الحادث وقع في ظروف غير معروفة، فيما باشرت الجهات المعنية بالتحقيق لمعرفة ملابسات الحادث".