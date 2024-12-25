6 انفجارات يومياً.. ماذا يحصل في ذي قار؟

نيوز – محلي

أصدرت قيادة شرطة ذي قار، اليوم الأربعاء، توضيحا حول الانفجارات التي ستُسمع خلال عرض مسرحية "قيامة الأرض".

وقالت القيادة في بيان ورد لـ نيوز، ان "الانفجارات التي ستُسمع خلال عرض مسرحية "قيامة الأرض" هي جزء من المؤثرات الصوتية المصاحبة للعمل الفني"، مبينا انه "ستكون هناك 6 انفجارات يومياً، يُمكن سماعها ضمن نطاق يتراوح بين 3 إلى 5 كيلومترات".

وأضافت ان "هذه الانفجارات تحت السيطرة بالكامل، وقد تم اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان العامة"، داعية "الجميع إلى عدم القلق او تداول الشائعات، ونشكر تفهّمكم وتعاونكم لإنجاح هذا الحدث الثقافي".

وأكدت ان "العرض يبدا في الساعة السابعة مساءً من يوم الاربعاء المصادف 25 كانون 2024".