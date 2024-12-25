هل سيعود مسيحيو الخارج؟

نيوز – محلي

كشف المتحدث باسم ديوان أوقاف الديانات المسيحية والإيزيدية والصابئية في مارتن داوود، عن وجود جهود للاستماع إلى مطالبات من مسيحيين عراقيين هاجروا خارج البلاد.

وقال في تصريح صحفي إن "الوضع الحالي، قد يدعو ممن هاجروا ويعيشون أوضاعا صعبة في بلدان المهجر، أن يعيدوا التفكير بالعودة إلى العراق".

وبشأن الظروف التي تجري فيها الاحتفالات بأعياد الميلاد قال داوود إن "العراق بلد الخير والأمان والاستقرار، والحكومة منحت تسهيلات لإنجاح الاحتفالات".

وأشار إلى أن "الحكومة العراقية منتبهة للمكون المسيحي، ودائما ما نحصل في هذه الأيام، على عطلة منها من أجل أبنائها المسيحيين ليتمتعوا بها".

ورأى المتحدث باسم ديوان الأوقاف، أن "العراق بحاجة إلى الكثير من التطور في مجال القوانين التي تحمي هذه الخصوصية. في إشارة إلى طقوس ومناسبات المكون المسيحي".

وأدت سنوات من العنف والاضطهاد إلى تراجع عدد المسيحيين في من 1,5 مليون نسمة في 2003 إلى نحو 400 ألف شخص فقط، وفقا لإحصاءات غير رسمية.

وتُعتبر الكنيسة الكلدانية الكاثوليكية أكبر الطوائف المسيحية في العراق، حيث يُقدّر أن الكلدان يشكلون حوالي 80٪ من المسيحيين في البلاد.



