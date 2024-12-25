إجراءات بحق منتسب اقدم بالاعتداء على احد الباعة الجوالة

نيوز – محلي

افاد مصدر امني، اليوم الأربعاء، بانه تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق منتسب اقدم بالاعتداء على احد الباعة الجوالة.

وقال لـ نيوز، ان "وزارة الداخلية باشرت بإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتشكيل مجلس تحقيقي بحق منتسب اقدم على الاعتداء على احد الباعة الجوالة والتعامل معه بصورة غير إنسانية". وأضاف ان "ذلك تم بعيدا عن العمل الشرطوي وما تربت عليه وزارة الداخلية".

