بغداد.. إنقاذ امرأة حاولت رمي نفسها من جسر

أفاد مصدر أمني، مساء الأربعاء، بإنقاذ امرأة حاولت رمي نفسها من شمالي .

وقال في حديث لـ نيوز، إنه "بسبب انفصالها عن زوجها، امرأة تولد 1975 حاولت رمي نفسها من اعلى الائمة باتجاه نهر بدافع الانتحار".

وأضاف أنه "تم انقاذها والتحفظ عليها كاجراءات اصولية".